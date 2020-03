Coronavirus-Krise: Brandenburger Fußball ruht bis 22. März

In Brandenburg werden bis zum 22. März alle Fußballspiele auf Amateur- und Jugendebene nicht ausgetragen. Der Krisenstab des Verbandes hat sich am Donnerstag kurzfristig zu einer Telefonkonferenz zusammengefunden, nachdem es eine Stellungnahme des Gesundheitsministerium gab. Nach neuerlicher Bewertung der Coronavirus-Krise wurde beschlossen, «den gesamten Spielbetrieb im Verbandsgebiet auszusetzen», heißt es in einer Erklärung vom Donnerstagabend. Zunächst sollen zwei Spieltag unter Regie des FLB nicht stattfinden.

«Der Beschluss trägt der Dynamik und auch der gesellschaftlichen Verantwortung, die wir als Verband mittragen, Rechnung und gilt mit sofortiger Wirkung für alle Spiel- und Altersklassen des Kreis- und Landesspielbetriebs bis einschließlich Sonntag, den 22. März 2020», teilte der Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB) mit. Die Entscheidung betrifft auch alle Freundschafts- und Pokalspiele. Ob Vereine ihren Trainingsbetrieb einstellen, bleibt den Verantwortlichen überlassen.

Auch der Berliner Fußball-Verband hatte bis zum 22. März die Absage aller Aktivitäten und Spiele im Berliner Amateur- und Jugendfußball beschlossen.