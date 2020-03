Mann attackiert Ehefrau mit Messer und fährt dann gegen Baum

Ein 55-Jähriger hat in Brandenburg an der Havel seine 47 Jahre alte Ehefrau mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Anschließend fuhr der Verdächtige am Donnerstagmorgen mit einem Auto davon und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Eine Mordkommission ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll das Paar im Landkreis Potsdam-Mittelmark leben. Ein Augenzeuge soll den Angreifer von der Frau getrennt haben. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht klar. Der Verdächtige war nicht vernehmungsfähig. Die Polizei ermittelt, ob der Brand zweier Autos ebenfalls am Donnerstagmorgen in der Nähe des Tatorts mit der Attacke in Verbindung steht.

