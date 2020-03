Kind mit Coronavirus-Infektion in Klinik geht es besser

Dem mit dem Coronavirus infizierten zweijährigen Kind in einem Potsdamer Krankenhaus geht es nach Klinikangaben besser. «Es befindet sich in einem gesundheitlich stabilen Zustand, ist fieberfrei und weiter auf dem Weg der Besserung», berichtete eine Sprecherin des Ernst-von-Bergmann-Klinikums am Donnerstag auf Anfrage. Das Kind ist an einer Lungenentzündung durch Covid-19 erkrankt. Es war zur Vorsorge auf die Intensivstation gekommen. Dort bleibe es auch vorerst, da es so am besten zu isolieren sei, sagte die Sprecherin.

Weitere Angaben zu dem Kleinkind oder einer möglichen Vorerkrankung wollte die Klinik nicht machen. Das Kind war wegen Kapazitätsproblemen aus einer Berliner Klinik nach Potsdam überwiesen worden. Es hatte zunächst Fieber und Husten, als es am Montagabend nach Potsdam kam. Bei seiner Aufnahme wurde ein Test auf den Erreger Sars-CoV-2 gemacht, dessen positives Ergebnis am Dienstag vorlag. Das Kind schwebte nicht in Lebensgefahr, wie die Klinik am Mittwoch auf einer Pressekonferenz berichtet hatte.

25 Kontaktpersonen waren ermittelt worden, bei ihnen wurden ebenso wie bei den Eltern des Kindes Tests auf das Coronavirus vorgenommen. Die Ergebnisse lägen noch nicht vor, sagte die Kliniksprecherin am Donnerstag. Die betroffenen Klinik-Mitarbeiter gelten zwar als Kontaktpersonen ersten Grades und müssten sich nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts in häusliche Isolation begeben. «Das würde aber den Betrieb auf dieser Station lahmlegen», hatte Amtsärztin Kristina Böhm erklärt.