Stürmisches Wetter heute: Aufheiterung zum Wochenende

Am Donnerstag und Freitag sollten sich Berliner und Brandenburger auf stürmisches Wetter mit Schauern einstellen. Zum Wochenende soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aber angenehmer werden.

Am Donnerstag wird es dem DWD zufolge zunächst stark bewölkt, mancherorts sind teils kräftige Schauer und einzelne Gewitter möglich. Zudem rechnen die Meteorologen am Vormittag mit Sturmböen zwischen 65 und 85 Kilometern pro Stunde, in Schauer- und Gewitternähe kann es sogar schwere Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde geben. Im Laufe des Nachmittags soll es sich zunehmend auflockern, Schauer sowie Wind lassen nach. Die Höchstwerte liegen zwischen elf und 14 Grad.