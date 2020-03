Brandenburg will Veranstaltungen über 1000 Besuchern verbieten

Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus in Brandenburg abzubremsen, will Brandenburg Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern verbieten.

Derzeit seien dazu verschiedene Ministerien und die Staatskanzlei «in der Endabstimmung», sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am 11. März 2020 in der «rbb»-Sendung «Brandenburg Aktuell». Der Plan sei zudem, dass Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern künftig Kreisen und Gemeinden angezeigt werden müssten, um dann zu entscheiden, ob sie stattfinden könnten. Am Donnerstag solle es offizielle Infos dazu geben, hieß es weiter.