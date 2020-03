Gericht: Kompromisse finden beim Schutz von Klima und Natur

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat immer mehr zu tun. Wurden im Jahr 2015 noch rund 2700 neue Verfahren registriert, waren es 2019 knapp 3300, wie Gerichtspräsident Joachim Buchheister am Mittwoch sagte. Die Zahl der Richter ist demnach mit derzeit 35 in dem Zeitraum in etwa gleich geblieben. «Noch ist alles unter Kontrolle», sagte der Jurist. Der Druck nehme aber zu.

NEUE ENTWICKLUNG: Immer häufiger geht es laut Buchheister bei Klagen um Klima- und Naturschutz. Sind etwa Windräder für die Produktion von Ökostrom wichtiger als Rotmilan und Fledermaus? Man könne nicht beides gleichzeitig haben; diese gesellschaftliche Dimension könne das Gericht nicht auflösen. «Wir müssen vernünftige Kompromisse finden», so Buchheister.

CORONAVIRUS: Mit einer Klagewelle gegen Einschränkungen des öffentlichen Lebens durch das neuartige Coronavirus wird nicht gerechnet. «Die meisten Menschen werden Verständnis haben, dass Einschränkungen notwendig sind», so der Gerichtspräsident. Bislang gebe es Einvernehmen, wenn etwa Einrichtungen vorübergehend geschlossen werden müssen. Gegen behördliche Eingriffe stehe den Bürgern aber der Weg zum Verwaltungsgericht grundsätzlich offen.

ALTE VERFAHREN: Derzeit sind noch 15 Klagen nicht entschieden, die bis zum Jahr 2013 eingereicht wurden. Aus dem Jahr 2014 sind noch 5 Verfahren offen, aus 2015 sind es den Angaben zufolge noch 27. Kompliziert ist laut Buchheister ein Verfahren aus dem Jahr 2012, in dem es um einen brandenburgischen Zweckverband und die Satzungen für Trink- und Schmutzwasser geht. «Die Probleme sind vielfältig, es wird von beiden Seiten gekämpft.»

KLAGE AUS BERLIN: Am 29. April wollen OVG-Richter in der zweiten Instanz über das Hundeverbot an Schlachtensee und Krummer Lanke verhandeln. Der Bezirk Steglitz-Zehlendorf will die Seen als saubere Badegewässer erhalten. Geklagt haben mehrere Hundehalter.

KLAGE AUS BRANDENBURG: In einem Berufungsverfahren geht es um eine Anordnung des Innenministeriums, wonach an Schließtagen von Behörden wie etwa dem 27. und 28. Dezember Urlaub genommen werden muss. In erster Instanz hatte das Verwaltungsgericht Potsdam entschieden, dass das Ministerium Beamte nicht dazu verpflichten könne.