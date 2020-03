Polizeieinsatz in Potsdamer Fußgängerzone: Fehlalarm

Ein Alarm in einem Gebäude mit Geschäften hat am Mittwochvormittag einen Polizeieinsatz in der Potsdamer Innenstadt ausgelöst. Zehn Polizisten waren im Einsatz - offenbar handelte es sich jedoch um einen Fehlalarm, wie eine Polizeisprecherin sagte. Demnach waren die Beamten einer Sicherheitsfirma informiert worden. Die Fußgängerzone in dem Bereich wurde vorübergehend gesperrt. Zuvor hatten die «Potsdamer Neueste Nachrichten» über den Einsatz berichtet. Die Polizei machte zu dem Grund des Alarms keine Angaben.

