Weniger Straftaten, aber mehr Gewalt gegen Polizisten

Die Zahl der Straftaten in Brandenburg ist 2019 auf den niedrigsten Stand seit 2000 gesunken. Das teilte Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Mittwoch bei der Präsentation der Kriminalstatistik mit. 171 828 Straftaten seien 2019 registriert worden. Die Aufklärungsquote der 96 690 Fälle lag den Angaben zufolge bei 56,3 Prozent (2018: 56 Prozent). Erfasst wurden zudem 65 374 Tatverdächtige - 666 weniger als 2018.

Besorgt zeigte Stübgen sich über eine Zunahme von Gewalt gegenüber Polizeibeamten. «Das werde ich nicht dulden.» 1262 Fälle habe es gegeben - 28,9 Prozent mehr als im Jahr zuvor. 2162 Beamte seien im Vorjahr damit von Straftaten geworden, rund 450 mehr als 2018. «Die Entwicklung ist nicht akzeptabel, sie zeigt den fehlenden Respekt vor dem Rechtsstaat», sagte Stübgen. In den meisten Fällen waren die Täter betrunken. Stübgen kündigte an, dass die Prävention verstärkt werde. «Noch in diesem Jahr startet das Pilotprojekt mit dem Einsatz von Bodycams und Taser (Elektroschocker).»