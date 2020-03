Wechselhaftes und mildes Wetter für Berlin und Brandenburg

Sonne, Wolken, Regen und Temperaturen bis zu 16 Grad: Die kommenden Tage werden in Berlin und Brandenburg wechselhaft und teils mild. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es am Mittwoch vor allem in Südbrandenburg zunächst leichten Regen geben. Ab den Mittagsstunden soll es in Nordostbrandenburg und im Berliner Raum wolkig werden, sonst bleibe es stark bewölkt, hieß es vom DWD. Die Höchstwerte klettern auf maximal 13 Grad.

© dpa

Für den Donnerstag erwarten die Meteorologen zu Beginn mancherorts kräftige Schauer und eine dicke Wolkendecke am Himmel. Ab dem frühen Nachmittag sollen die Schauer dann aber nachlassen und die Wolkendecke sich auflockern. Mit zwölf bis 16 Grad soll es sehr mild werden. Einen Wechsel aus Sonne und Wolken kündigen die Wetterexperten für den Freitag an. Zudem kann es örtliche Schauer geben, vielerorts aber auch trocken bleiben. Die Maximalwerte liegen zwischen acht und elf Grad.