Ministerium: Elf Coronavirus-Infizierte in Brandenburg

In Brandenburg ist die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen auf elf gestiegen. Drei Männer aus dem Kreis Elbe-Elster seien positiv darauf getestet worden, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Im Kreis Spree-Neiße sei zudem ein Mann erkrankt, der aus dem unmittelbaren Umfeld eines Infizierten stammt, dessen Fall nach einer Italien-Reise am Sonntag bekannt wurde. Dazu kommt der Fall einer Frau, die mit einer infizierten Ärztin im Klinikum in Frankfurt (Oder) Kontakt hatte - allerdings steht hierfür noch eine Bestätigung aus. Zuvor waren bereits vier Männer und zwei Frauen in Brandenburg als infiziert gemeldet.

