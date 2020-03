Wirtschaftsministerium prüft Hilfen wegen Corona-Folgen

Das brandenburgische Wirtschaftsministerium prüft derzeit, wie das Land bei einer anhaltenden Corona-Krise die geplante Unterstützung des Bundes durch Maßnahmen ergänzen kann. Dabei gehe es darum, eigene Programme und Instrumentarien gezielt darauf auszurichten, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Dienstag nach einem Treffen im Bundeswirtschaftsministerium.

Bei einem Treffen im Bundeswirtschaftsministerium hatten Bund und Länder vereinbart, sich in der Corona-Krise eng abstimmen und Firmenpleiten sowie Entlassungen verhindern zu wollen. «Wir wollen, dass möglichst kein Unternehmen in Deutschland nur aufgrund der Corona-Epidemie in die Insolvenz gehen muss», sagte Altmaier (CDU) am Dienstag. Die wirtschaftlichen Folgen des neuartigen Coronavirus könnten sich noch verschärfen.