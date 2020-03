Toter in Basdorf: Sonderkommission ermittelt

Nach dem Fund einer Leiche im Wandlitzer Ortsteil Basdorf (Barnim) ermittelt eine Sonderkommission zu dem mutmaßlichen Tötungsdelikt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Tote war am Montag aufgrund von Blutspuren im Treppenhaus in einer Wohnung in der Straße Am Markt gefunden worden. Erste Ermittlungen ließen den Angaben nach auf ein Tötungsdelikt schließen, hieß es. Der Mann ist noch nicht identifiziert, eine Obduktion soll Klarheit bringen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.