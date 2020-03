Linksfraktion schlägt Vorsorgefonds wegen Coronavirus vor

Eltern, Vereine und Kommunen sollten nach dem Vorschlag der Linksfraktion in Brandenburg wegen der Folgen des Coronavirus mit einem Vorsorgefonds des Landes unterstützt werden. «Wir haben hier eine sehr, sehr große Herausforderung, wo die Solidargemeinschaft - Gesellschaft und Staat - gemeinsam agieren müssen», sagte Linksfraktionschef Sebastian Walter am Dienstag in Potsdam. Das sollte keine Geldfrage sein, sondern wir sollten hier Menschen nicht nur gesundheitlich schützen, sondern auch Vereine, aber auch die kleinsten Unternehmen vor dem Ruin retten.»

© dpa

Der Fonds solle zum Beispiel Kommunen bei Quarantänemaßnahmen helfen, wenn Lohnfortzahlungen für Behörden anfielen. Es dürfe keine Quarantänemaßnahme nach Kassenlage der Kreise geben. «Das können die Kommunen alleine nicht tragen», sagte Walter. Mit dem Fonds könnten auch Kosten ehrenamtlicher Vereine und von Eltern etwa für abgesagte Klassenfahrten getragen sowie kleine Unternehmen unterstützt werden. Die Linksfraktion schlägt einen Umfang von 50 Millionen Euro für einen solchen Vorsorgefonds vor. Sie wolle mit der rot-schwarz-grünen Landesregierung über ihren Vorschlag ins Gespräch kommen.