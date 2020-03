Coronavirus: Polen kontrolliert 73 Busreisende an der A4

Polnische Beamte haben am Grenzpunkt Jedrzychowice (Hennersdorf) an der A4 bei Görlitz bis Mitternacht 22 Busse mit insgesamt 73 aus Deutschland kommenden Reisenden kontrolliert. Dabei habe man bei niemandem Symptome festgestellt, die einen Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion nahelegten, sagte ein Sprecher des Grenzschutzes am Dienstag laut Nachrichtenagentur PAP.

Um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, kontrolliert Polen seit Montag an vier Grenzpunkten zu Deutschland die Temperatur bei Fahrern und Passagieren von Reisebussen und Minibussen ab acht Personen. Außer in Jedrzychowice geschieht dies in Kolbaskowo an der A11 in der Nähe von Mecklenburg-Vorpommern, in Swiecko an der A12 bei Frankfurt (Oder) und in Olszyna an der A15 in der Nähe von Cottbus sowie in Jedrzychowice (Hennersdorf) an der A4 bei Görlitz. In Kolbaskowo waren bis Mitternacht 300 Reisende überprüft worden, auch hier ergab sich kein Verdachtsfall.