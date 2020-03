Erster Test: Infizierter nach Kontakt mit Frankfurter Ärztin

Ein erster Test von Kontaktpersonen einer Berliner Ärztin des Klinikums Frankfurt (Oder) hat ergeben, dass vermutlich eine weitere Person infiziert ist. Das Zwischenergebnis von 61 Kontaktpersonen seien ein positiv getesteter Fall und sieben unklare Ergebnisse, sagte der Sprecher der Stadt Frankfurt (Oder), Uwe Meier, am Montag. Der positive Test werde nun noch einmal in der Charité in Berlin geprüft. Alle anderen Tests seien negativ. Auf Infektion geprüft wurden Familienangehörige, Mitarbeiter und Patienten. Zu welcher Gruppe die weitere vermutlich infizierte Person gehört und ob sie in Berlin oder Brandenburg gemeldet ist, war zunächst unklar. Die Ärztin zählt als Berliner Fall, weil sie dort wohnt.

