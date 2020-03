Coronavirus-Verdacht in Brandenburger Schule

Ein Coronavirus-Verdacht an einer Schule in Brandenburg hat weitreichende Folgen: Nach Schätzungen des Amtsdirektors von Neustadt/Dosse, Dieter Fuchs, befinden sich insgesamt zwischen 4000 und 5000 Menschen - darunter sind Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet - vorsorglich in häuslicher Quarantäne. Diese Zahlen bestätigte der Kreis Ostprignitz-Ruppin aber nicht. Weil Lehrer einer Gesamtschule in der Kleinstadt mit einer mit dem Coronavirus infizierten Berlinerin Kontakt hatten, wurde die häusliche Isolation für einen großen Personenkreis angeordnet.

© dpa

«Wir gehen davon aus, dass in unserem Landkreis deutlich weniger Menschen von häuslicher Isolation betroffen sind», sagte Kreissprecher Alexander von Uleniecki der dpa. Derzeit seien noch keine zuverlässigen Erhebungen möglich. Insgesamt 730 Schülerinnen und Schüler der Prinz-von-Homburg-Schule sowie die Lehrer und weitere Mitarbeiter sowie ihre Familien sind auf Anweisung des Gesundheitsamtes in häuslicher Isolation. Die Gesamtschule, zu der eine Grund-und Förderschule gehören, sowie zwei Internate wurden geschlossen.

Nachdem es auch im Havelland einen Infizierten mit dem Virus (Sars-CoV-2) gibt, wurden zwei Schulklassen und einige Lehrer des Lise-Meitner Gymnasiums in Falkensee (Havelland) auf Anordnung des Gesundheitsamtes in häusliche Quarantäne geschickt. Das teilte die Schule auf ihrer Internetseite mit. Für weitere Personen der Schule bestehe laut Gesundheitsamt kein weiterer Handlungsbedarf. Der Schulbetrieb verlaufe ansonsten wie geplant. Zunächst hatte die «Märkische Allgemeine» berichtet.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Brandenburg forderte vom Bundesbildungsministerium klare Regelungen für die Schulen und ein Verbot aller Klassenfahrten und Schüleraustausche. «Die Situation spitzt sich auch in Brandenburg weiter zu», erklärte Landeschef Günther Fuchs.

Die Brandenburger Polizei ist nach Angaben von Innenminister Michael Stübgen (CDU) auf mögliche Einsätze wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus vorbereitet. «Wir haben bei uns im Ministerium das sehr leistungsfähige Koordinierungszentrum Krisenmanagement, was jederzeit aktiviert werden kann», sagte Stübgen im Innenausschuss des Landtages in Potsdam. «Wann das der Fall sein wird, das kann man im Moment noch schwer abschätzen.» Ausrüstung für Polizisten im Kontakt mit möglichen infizierten Personen sei ausreichend vorhanden. Ein Polizist, dessen Lebensgefährtin positiv getestet sei, sei derzeit in häuslicher Quarantäne.

Bisher gibt es sechs amtlich bestätigte Infektionen in Brandenburg. Zuletzt kamen laut Gesundheitsministerium ein Mann aus dem Kreis Spree-Neiße, der eine Reise nach Italien unternommen hatte, und eine Frau aus dem Kreis Oberspreewald-Lausitz hinzu. Die Frau befindet sich laut Kreis in häuslicher Quarantäne und wird medizinisch betreut. Sie hatte sich bei einer infizierten Person aus dem Kreis Bautzen in Sachsen angesteckt, die sich in Südtirol infiziert hatte. Auch zwei im Haushalt lebende Personen wurden getestet.

Infiziert ist auch eine Ärztin, die in Frankfurt/Oder arbeitet und in Berlin gemeldet ist. Ein erster Test von Kontaktpersonen ergab, dass vermutlich eine weitere Person infiziert ist. Das Zwischenergebnis von 61 Kontaktpersonen seien ein positiv getesteter Fall und sieben unklare Ergebnisse, sagte der Sprecher der Stadt Frankfurt (Oder), Uwe Meier. Alle anderen Tests seien negativ. Auf Infektion geprüft wurden Familienangehörige, Mitarbeiter und Patienten. Zu welcher Gruppe die weitere vermutlich infizierte Person gehört und ob sie in Berlin oder Brandenburg gemeldet ist, war zunächst unklar.

Für Entscheidungen über die Absage von Großveranstaltungen sind die kommunalen Behörden zuständig. «Nach meiner Kenntnis handeln die Gesundheitsämter besonnen und wägen genau ab», sagte Minister Stübgen. Die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung ILA 2020 vom 13. bis 17. Mai soll bisher stattfinden. Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft sagte, es sei eine Freiluftveranstaltung, das Virus verliere mit steigenden Temperaturen an Gefährlichkeit.

Das Kirschblütenfest in Teltow soll in diesem Jahr aber ausfallen. Die Stadt und die Umweltinitiative «Teltower Platte» entschlossen sich dazu, das Fest am 26. April abzusagen, teilte die Stadt mit. Dazu wurden bis zu 10 000 Besucher erwartet.

Das Energieunternehmen Leag stoppte bis auf Weiteres den Besucherverkehr in seinen Tagebauen und Kraftwerken in der Lausitz und in Mitteldeutschland. Auch die Besucher- und Informationszentren würden vorübergehend geschlossen, teilte die Leag in Cottbus mit.

Knapp drei Viertel der Betriebe des Brandenburger Gastgewerbes verzeichnen einer Umfrage zufolge Umsatzeinbußen wegen des Coronavirus. Die Umsätze brechen im Durchschnitt um 26 Prozent ein, teilte der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Dehoga mit.