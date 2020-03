Experte: Lärm stört Fledermäuse auf Tesla-Gelände nicht

Motorenlärm, kreischende Kettensägen und laute Lastwagen: Die Rodung für die geplante Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide nahe Berlin hat einem Experten zufolge den Fledermäusen dort nicht geschadet. «Sorgen um die Tiere muss man sich nicht machen», sagte Peter Busse vom Arbeitskreis Fledermäuse Sachsen-Anhalt der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe Beispiele, dass Fledermäuse auch unter Autobahnbrücken nisteten. Vom Verkehrslärm würden sie sich nicht aus der Ruhe bringen lassen.

Auf einem ersten 90 Hektar großen Gelände für die Fabrik laufen die Arbeiten für Baufreiheit. Ab Mitte nächsten Jahres will Tesla in Grünheide bis zu 500 000 Elektrofahrzeuge herstellen. Vier Bäume stehen noch auf dem Areal. Dort verbringen Fledermäuse derzeit ihren Winterschlaf. Tesla hatte nach eigenen Angaben alle Bäume im Vorfeld der Fällungs- und Rodungsarbeiten in dem Bereich nach überwinternden Fledermäusen absuchen lassen. Dabei waren sie auf eine Höhle mit einer Zwerg- oder Mückenfledermaus sowie eine Höhle mit mindestens drei Großen Abendseglern gestoßen, die auf der Roten Liste stehen.