«Müll aus Thermopapier»: Hoffen auf ein Ende der Bonpflicht

Die Kritik an der Pflicht des Handels zur Ausgabe von Kassenbons hält auch zwei Monate nach Inkrafttreten der Regelung an. Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) hoffen, dass die Bonpflicht nur ein Zwischenschritt ist. «Das Ziel muss sein, dass die Unternehmen nur noch zertifizierte Kassensysteme einsetzen», sagte UVB-Geschäftsführer Sven Weickert der Deutschen Presse-Agentur.

An jedem Abend muss Nicole Krebs nach Geschäftsschluss einen mit Bons gefüllten Papierkorb neben der Kasse leeren. «Das ist Müll, der aus Thermopapier besteht und der Umwelt schadet», sagt die Inhaberin eines Friseurgeschäfts in Ketzin (Havelland). Wie die Obermeisterin der Friseurinnung Potsdam müssen alle Händler mit elektronischen Kassen seit Jahresbeginn den Kunden unaufgefordert bei der Zahlung einen Bon aushändigen. Das gilt für nahezu alle Bagatellbeträge: für das Brötchen vom Bäcker, den Kaffee am Bahnhofskiosk und die Currywurst am Imbissstand.