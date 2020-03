Brandenburger SPD-Spitze will Flüchtlings-Aufnahmeprogramm

Angesichts der schlimmen Situation für Flüchtlinge auf den griechischen Inseln hat sich die brandenburgische SPD für ein Aufnahmeprogramm für «besonders gefährdete Gruppen» ausgesprochen. Dazu zählten Kinder und Familien mit kleinen oder kranken Kindern, heißt es in einem Beschluss des Landesvorstands vom Samstag, über den Generalsekretär Erik Stohn informierte.

Die Situation auf Lesbos sei katastrophal und die Menschen dort wie auf anderen Inseln bräuchten direkte Hilfe, so die Parteiführung. An dem Aufnahmeprogramm sollten sich der SPD zufolge möglichst viele EU-Staaten beteiligen. «Der Bund muss jetzt alles tun, um eine europäische Lösung und eine faire Verteilung der Menschen in Not umzusetzen.»