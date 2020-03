Potsdamer Schülergruppe aus Südtirol auf Sars-CoV-2 getestet

Nach ihrer Rückkehr aus einem Ski-Urlaub in Südtirol ist eine Potsdamer Reisegruppe aus Schülern und Lehrern auf das neuartige Coronavirus (Sars-CoV-2) untersucht worden. Das teilte die Leiterin des Gesundheitsamtes der Stadt, Amtsärztin Kristina Böhm, am Samstag mit. Zwei Reisebusse mit 69 Jugendlichen von drei Schulen, 22 Begleitpersonen und zwei Busfahrern waren ihren Angaben zufolge am Samstagmorgen um 6.30 Uhr auf dem Gelände des Klinikums Ernst von Bergmann eingetroffen. Zuvor war zunächst von 17 Begleitpersonen die Rede gewesen. «Wir haben innerhalb von zweieinhalb Stunden 93 Abstriche nehmen können, wir haben alle Ankommenden untersucht», berichtete Böhm. Niemand habe stationär aufgenommen werden müssen. Trotz Übermüdung gehe es allen gut.

© dpa

Die Schüler-Gruppe war am vergangenen Wochenende zu der Reise aufgebrochen. Die Leiterin des Potsdamer Gesundheitsamts hatte erklärt, einige Schüler hätten in ihrer Unterkunft in Südtirol Symptome eines Infekts gezeigt. Bei manchen Jugendlichen seien sie schon vor der Abreise aufgetreten.

Das Klinikum hatte für Angehörige der Reisegruppe einen Aufenthaltsraum zur Verfügung gestellt. Der Oberarzt der Infektiologie, Tillmann Schumacher, informierte sie über den weiteren Ablauf. Die Testergebnisse sollten spätestens am Mittwoch vorliegen.

Den Brandenburger Behörden ist inzwischen eine zweite Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet worden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Freitagabend handelt es sich um eine im Havelland gemeldete Frau, die mit ihrem Partner in Berlin-Reinickendorf lebt. Die 43-Jährige und ihr Ehemann wurden demnach positiv auf das Virus getestet; sie kamen in häusliche Isolation. Zuvor war bei einem 51 Jahre alten Mann aus Hohen Neuendorf (Oberhavel) der neuartige Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Er war aus einem Skiurlaub in Südtirol zurückgekehrt.