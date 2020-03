Großer Coronavirus-Test nach Rückkehr für Schülergruppe

Mit einer großen Testaktion auf das neuartige Coronavirus in der Heimat soll am Samstag die Südtirol-Skireise einer Schülergruppe aus Potsdam enden. 69 Jugendliche von drei Schulen, 17 Begleitpersonen und zwei Busfahrer steuern direkt nach ihrer Ankunft in der Landeshauptstadt das Gesundheitsamt an. «In drei bis vier Abstrichgruppen werden die Teilnehmer dann getestet», sagte Juliane Güldner von der Pressestelle der Stadt am Freitag. «Wir gehen davon aus, dass wir spätestens bis Mittwoch alle Ergebnisse haben.»

In Brandenburg ist der neuartige Erreger Sars-CoV-2 bislang bei einem Menschen nachgewiesen worden. Auch der 51 Jahre alte Mann aus Hohen Neuendorf (Landkreis Oberhavel) war aus einem Skiurlaub in Südtirol zurückgekehrt. Am vergangenen Sonntag hatten sich bei ihm die ersten grippalen Symptome wie Fieber und Husten gezeigt, am Montag wurde er «häuslich isoliert».

Die Schüler und Erwachsenen der Potsdamer Südtirol-Reisegruppe sollen nach den vorsorglichen Tests nicht unter Quarantäne gestellt werden, sondern sollten die Zeit bis zum Vorliegen des letzten Testergebnisses in «freiwilliger häuslicher Isolation» verbringen, wie die Sprecherin berichtete. «Ihnen wird nahegelegt, zu Hause zu bleiben und Besuche auf das Nötige zu beschränken.»

Die Stadt hat eine Hotline für die Eltern eingerichtet, die rege genutzt wurde, wie Güldner weiter berichtete. Den Eltern sei auch empfohlen worden, ihre Kinder mit dem Auto abzuholen und öffentliche Verkehrsmittel zu meiden. Das Gesundheitsamt will laut Güldner täglich mindestens telefonisch Kontakt halten zu den Isolierten, die ein Symptomtagebuch führen sollen.

Die Gruppe war am vergangenen Wochenende zu der Reise aufgebrochen. Die Leiterin des Potsdamer Gesundheitsamts hatte erklärt, einige Schüler hätten in ihrer Unterkunft in Südtirol Symptome eines Infekts gezeigt. Bei manchen seien sie schon vor der Abreise aufgetreten. Daher gebe es zunächst keinen konkreten Verdacht, hieß es.

Inzwischen rät das Auswärtige Amt wegen der Ausbreitung des Coronavirus auch von nicht erforderlichen Reisen nach Südtirol ab. Entsprechende Reisehinweise für Italien seien erweitert worden, sagte ein Sprecher am Freitag in Berlin. Das Robert Koch-Institut habe nun auch Südtirol als Risikogebiet eingestuft, sagte der Sprecher.

Im Brandenburger Gesundheitsministerium fand unterdessen am Freitag ein Arbeitstreffen unter anderem mit den zuständigen Dezernenten der Landkreise sowie der kreisfreien Städte statt. «Wir müssen aufpassen, dass wir nicht überreagieren, auf diese Weise unnötig Ängste schüren und damit Engpässe erst bewirken», sagte Ministerin Ursula Nonnemacher (Grüne).

In den allermeisten Fällen verliefen die Infektionen milde, betonte Nonnemacher in der Mitteilung. Die Zahl der Infizierten in Deutschland werde noch deutlich steigen. «Der Höhepunkt der Ausbreitung ist noch nicht erreicht.» Deshalb gelte es, sorgfältig und sparsam mit allen personellen und materiellen Ressourcen umzugehen, damit sie für die Risikogruppen zur Verfügung stünden.

Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft informierte den Angaben zufolge über Empfehlungen des Einsatzstabes etwa zu Großveranstaltungen. «Ob eine große Veranstaltung gegebenenfalls abgesagt oder verschoben werden muss, sollte vor Ort unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit entschieden werden», sagte er. «Aktuell sehe ich dafür in Brandenburg noch keine Notwendigkeit.»