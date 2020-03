Nonnemacher: Weiter Nachholbedarf bei Gleichstellung

In Brandenburg verdienen Frauen durchschnittlich immer noch weniger als Männer. Das sei ein Punkt in der Gleichstellungspolitik, wo es weiter Nachholbedarf gebe, sagte Brandenburgs Frauenministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) auf Anfrage im Vorfeld des Internationalen Frauentages am 8. März. Noch immer würden Frauen und Mädchen in vielen Lebensbereichen benachteiligt. «Dazu zählen die ungleiche Bezahlung zwischen den Geschlechtern», sagte die Ministerin. «Bei der Gleichstellung gibt es noch eine Menge zu tun».

Nach Angaben des Landesamtes für Statistik verdienten Frauen in Brandenburg 2018 durchschnittlich 16,08 Euro in der Stunde - rund zwei Prozent weniger als die Männer im Land. Die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen ging jedoch im Vergleich zu 2017 um einen Prozentpunkt zurück. Bundesweit ist die Differenz in Brandenburg am geringsten.

Nonnemacher beklagte, dass Frauen deutlich häufiger in Minijobs und in Teilzeit arbeiteten. Arbeitszeit sei auch eine Gerechtigkeitsfrage. Hier seien Frauen definitiv benachteiligt, so die Ministerin. Mit etwa drei Viertel machten Frauen den weitaus größten Anteil der Teilzeitbeschäftigten im Land aus und das oft unfreiwillig. «Sie verdienen dadurch weniger, mit negativen Auswirkungen auf ihre Rente», sagte sie.

Auch in Führungspositionen - ob in Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik - seien Frauen noch immer deutlich unterrepräsentiert. «Mit der letzten Landtagswahl ist der Frauenanteil im Landtag Brandenburg auf 34 Prozent gesunken», kritisierte die Ministerin.

Frauen leisteten auch deutlich mehr unbezahlte Sorgearbeit - Arbeiten im Haushalt und Garten, Pflege und Betreuung von Kindern und Erwachsenen sowie ehrenamtliches Engagement - als Männer, kritisierte Nonnemacher. Im Schnitt seien es täglich 52 Prozent mehr unbezahlte Tätigkeit für andere als Männer.