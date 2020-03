Berliner Linke-Fraktion reist zur Klausur nach Potsdam

Die Linke-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus diskutiert Schwerpunkte ihrer Arbeit in den kommenden eineinhalb Jahren bei einer zweitägigen Klausurtagung. Nach Rheinsberg im vergangenen Jahr treffen sich die Linke-Politiker ab Freitag (10.00 Uhr) wieder in Brandenburg, diesmal allerdings in der Hauptstadt Potsdam. Sie wollen unter anderem eine Strategiedebatte mit Blick auf die Abgeordnetenhauswahl im Herbst 2021 führen.

Außerdem soll es bei der Tagung unter anderem um Themen wie Stadtentwicklung, Mobilität und soziale Gerechtigkeit in Berlin gehen. Auch mit der umstrittenen Vergesellschaft von Wohnungen, die die Initiative «Deutsche Wohnen & Co. enteignen» für große Immobilienunternehmen in Berlin fordert, wollen sich die Berliner Linke-Abgeordneten beschäftigen. An der Klausur nehmen auch die Senatoren der Partei teil.