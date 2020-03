Ministerin warnt vor Hamsterkäufen von Atemmasken

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hält Hamsterkäufe von Atemschutzmasken gegen eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nicht für sinnvoll. «Es ist unverantwortlich, jetzt Ressourcen zu bunkern und zu hamstern, die dann da fehlen, wo sie wirklich gebraucht werden», sagte Nonnemacher am Donnerstag im Gesundheitsausschuss des Landtags in Potsdam. «Wir müssen unser medizinisches Personal auch schützen.» Das Material werde in Arztpraxen und Krankenhäusern benötigt. Sie betrachte die Hortung von Desinfektionsmitteln und Atemmasken sowie Berichte über Einbrüche in Krankenhäuser und Depots mit Bedauern.

«Wir müssen uns klar machen: Der Höhepunkt der Ausbreitung ist noch nicht erreicht und das Virus wird sich über ganz Deutschland verbreiten», sagte die Ministerin. Aber: «Ruhe, Besonnenheit ist das Gebot der Stunde. (...) Das Gesundheitswesen in Deutschland ist durchaus in der Lage, damit fertig zu werden.»

Bisher gibt es einen Infizierten in Brandenburg - dies hat sich bis Donnerstag nach Ministeriumsangaben zunächst nicht verändert. Die Zahl der Verdachtsfälle einer Infektion stieg leicht. Es gebe 63 Verdachtsfälle, bei einigen Fällen stehe das Ergebnis noch aus, sagte Nonnemacher. Bis Mittwoch wurden 61 Verdachtsfälle gezählt. Auf die Frage nach der Absage von Großveranstaltungen sagte sie, die Entscheidung liege bei den lokalen Gesundheitsbehörden.