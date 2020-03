Coronavirus: Schülergruppe aus Potsdam soll getestet werden

Eine große Gruppe von Schülern und Lehrern aus Potsdam, die zum Skifahren in Norditalien sind, sollen direkt nach ihrer Rückkehr vorsorglich auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet werden. Dabei geht es um insgesamt 87 Menschen, darunter 70 Schüler von 3 Schulen, einige Lehrer sowie Busfahrer. Sie sollten am Samstag am Gesundheitsamt Potsdam empfangen werden, kündigte Amtsleiterin Kristina Böhm am Donnerstag an. «Alle Kinder, die Lehrer und auch die Busfahrer werden einen Abstrich bekommen auf das Coronavirus.» Am Nachmittag kam der Gesundheitsausschuss des Landtags wegen des neuartigen Erregers zu einer Sondersitzung in Potsdam zusammen.

Unterdessen forderte das Verbraucherschutzministerium die Menschen auf, ruhig zu bleiben. Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft betonte: «Wir rufen die Bürgerinnen und Bürger zur Besonnenheit auf. In den meisten Fällen verläuft die Krankheit mild und ohne Komplikationen.» Zu Risikogruppen zählten besonders ältere Menschen und chronisch Kranke.

Mit einem Bürgertelefon will das Ministerium auf Unsicherheiten reagieren. Wer Fragen hat, kann unter der Nummer +49 331 8683 777 beim Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit anrufen.

Zu den Schülern sagte die Leiterin des Gesundheitsamtes Potsdam weiter, einige von ihnen hätten in ihrer Unterkunft in Südtirol Symptome eines Infekts gezeigt. Bei manchen sei das aber schon vor der Abreise aufgetreten. Daher gebe es bisher keinen konkreten Verdacht. Auch weil die Region laut Robert Koch-Institut kein Risikogebiet sei.

Weil aber viele Eltern und Teile der Bevölkerung verunsichert seien, sollten die Schüler trotzdem getestet werden. Danach werden alle Schüler, Lehrer und Busfahrer zu Hause so lange isoliert, bis die Testergebnisse nach 24 bis 48 Stunden vorliegen.

Die Gruppe aus Schülern und Lehrern war am vergangenen Wochenende zu der Reise nach Südtirol aufgebrochen. Die Alfred Nobel Gesamtschule Potsdam teilte auf ihrer Internetseite mit, 5 der insgesamt 12 Schüler der Schule hätten gleich nach ihrer Ankunft im Hotel Symptome einer Erkältung gezeigt. Sie hätten zwei Tage den Skikurs ausgesetzt. «Heute sind bis auf zwei Jugendliche wieder alle beim Skikurs», heißt es dort weiter.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gebe es keine Veranlassung, den Schulstandort Ravensbergweg vorübergehend zu schließen oder die 12 Jugendlichen und 3 Lehrer, die auf der Fahrt seien, in der kommenden Woche zu Hause zu lassen.

In Brandenburg wurde Anfang der Woche die erste nachgewiesene Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 bekannt: Ein 51-jähriger Mann aus Hohen Neuendorf (Landkreis Oberhavel) war mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar aus Berlin ebenfalls auf einer Skireise in Südtirol. Auch Infizierte aus anderen Bundesländern hatten sich in Südtirol aufgehalten, darunter ein Lehrer aus Berlin.

Bisher zählt die Region Südtirol laut Robert Koch-Institut aber nicht zu den Risikogebieten. Nach Angaben der Landesverwaltung gibt es dort bisher einen bestätigten Fall einer Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2, ein zweiter möglicher Fall wurde noch getestet.

Italien hat als bisher am stärksten betroffenes Land in der EU alle Schulen und Hochschulen wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus bis Mitte März geschlossen.

Der brandenburgische Pädagogen-Verband hält flächendeckende Schulschließungen aber nicht für sinnvoll. «Man kann nicht alle Schulen auf einmal schließen», sagte Präsident Hartmut Stäker der Deutschen Presse-Agentur. Wenn jemand nach einer Schließung für die Dauer der Inkubationszeit von bis zu 14 Tagen wieder in der Schule sei, könne er sich auch in dieser Zeit infiziert haben. «Dann ist das Risiko der Verbreitung wieder da.»

Das Bildungsministerium rief in einem Schreiben an die staatlichen Schulämter dazu auf, in Verdachts- oder Kontaktfällen das zuständige Gesundheitsamt, Betroffene und Eltern zu informieren. Das Gesundheitsamt eines Kreises oder einer kreisfreien Stadt bewertet dann das Risiko und veranlasst mögliche Maßnahmen für eine Schule. Demnach entscheiden Schulen auch über eine Schulfahrt in eigener Verantwortung.