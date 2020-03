Nach tödlichen Schüssen: Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 31-Jährigen in Cottbus laufen die Ermittlungen laut Innenministerium auf Hochtouren. «Alle Brandenburger Sicherheitsbehörden arbeiten eng zusammen. Allem Anschein nach handelt es sich höchstwahrscheinlich um Milieu-Kriminalität», erklärte Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Donnerstag. Näheres lasse sich aber erst nach Abschluss der Ermittlungen sagen.

Der Mann war am Sonntagabend in der Innenstadt an seinen schweren Verletzungen gestorben. Zeugen hatten demnach mehrere Schüsse gehört. Wer die Täter waren, ist den Angaben zufolge bislang nicht bekannt. Fest stehe jedoch, dass mehrere Personen an der Tat beteiligt gewesen seien, so die Polizei. Über den Tathergang, das Motiv und die Waffe wollte sie keine Informationen bekannt geben. Die Staatsanwaltschaft Cottbus und die Mordkommission ermitteln.