Regierung berichtet über Vorsorge gegen Coronavirus

Die Brandenburger Landesregierung gibt den Stand der Vorsorgemaßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus bekannt. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) soll heute (16.00 Uhr) auf Antrag der Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Grünen im Gesundheitsausschuss des Landtags darüber berichten. Der Erreger Sars-CoV-2 war am Montag bei einem Mann aus Hohen Neuendorf (Kreis Oberhavel) festgestellt worden, der am Freitag aus Südtirol zurückgekehrt war. Am Sonntag hatten sich bei ihm die ersten Symptome wie Fieber und Husten gezeigt, er und seine Ehefrau wurden zuhause isoliert.

© dpa

Bis zum Mittwochabend folgten zunächst keine weiteren positiven Testergebnisse von Infizierten. Nach Angaben des Ministeriums gab es bisher 61 Verdachtsfälle, für 9 Menschen standen die Ergebnisse noch aus. Ministerin Nonnemacher hatte am Dienstag gesagt, man müsse zwar mit weiteren Fällen rechnen, aber sollte sich vor Augen halten, dass die allermeisten Corona-Infektionen in Deutschland derzeit relativ unproblematisch verliefen. In Arztpraxen ist derzeit laut Kassenärztlicher Vereinigung Brandenburg wegen des Coronavirus nicht genügend Schutzausrüstung vorrätig.