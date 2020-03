AfD Berlin und Brandenburg wollen gemeinsame Sache machen

Die AfD-Fraktionen in Berlin und Brandenburg wollen enger zusammenarbeiten - trotz einer teils unterschiedlichen politischen Ausrichtung. «Natürlich weiß jeder, dass der Herr Kalbitz und ich unterschiedliche politische Ansichten haben in bestimmten Bereichen», sagte Berlins AfD-Fraktionschef Georg Pazderski am Mittwoch nach einer Sitzung beider Fraktionen in Potsdam. Brandenburgs Fraktionschef Andreas Kalbitz gehört dem rechtsnationalen «Flügel» der AfD an, den der Verfassungsschutz als Verdachtsfall im Bereich des Rechtsextremismus einstuft. «Wenn der «Flügel» die Partei nach rechts abdichtet, hat er eine ganz wichtige Funktion», sagte Pazderski.

© dpa

Die engere Zusammenarbeit soll zum Beispiel den Flughafen BER, den öffentlichen Nahverkehr, aber auch die Asylpolitik betreffen. «Wir haben viele gemeinsame Probleme, die nur gemeinsam gelöst werden können», sagte der Berliner AfD-Fraktionschef. «Gestalten kann man, wenn wir in Regierungsverantwortung sind, aber da sind wir bestrebt, dass wir auch mal dahinkommen.» Das Ziel seien gemeinsame Initiativen, sagte Kalbitz.

Der Brandenburger AfD-Fraktionschef nannte die Wahl von Linke-Politiker Bodo Ramelow zum Thüringer Ministerpräsidenten ein «Trauerspiel für die Demokratie». «Es ist ja eine pseudodemokratische Farce», sagte Kalbitz. «Wenn die AfD einen Ministerpräsidentenkandidaten demokratisch mitwählt, ist es angeblich undemokratisch.» Er kritisierte aber das Wahlverhalten von CDU und FDP im Thüringer Landtag. «Die haben sich zur pseudobürgerlichen Resterampe erklärt.»

Ramelow erreichte im dritten Wahlgang die erforderliche Mehrheit. Für ihn stimmten 42 Abgeordnete - so viele, wie sein rot-rot-grünes Bündnis über Abgeordnete verfügt. Mit «Nein» stimmten 23 Abgeordnete, 20 enthielten sich. Ramelow hatte die CDU-Abgeordneten um konsequente Stimmenthaltung gebeten. Die vier anwesenden FDP-Abgeordneten waren bei der Wahl sitzengeblieben und hatten keine Stimmen abgegeben. Berlins CDU-Fraktionschef Pazderski sagte: «Wir haben einen Demokratienotstand.» Im Februar war der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich auch mit Stimmen von AfD und CDU gewählt worden, Ramelow unterlag.