Glückwünsche von Woidke für Ramelow zu seiner Wiederwahl

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat seinem Thüringer Amtskollegen Bodo Ramelow (Linke) zur Wiederwahl gratuliert. Die Wahl bezeichnete er in seinem Glückwunschschreiben als «überfällig». Es ist den Blockierern am Ende nicht gelungen, den Wählerwillen ad absurdum zu führen und die Demokratie weiterhin zu verhöhnen. Die Mehrheit wünscht sich ein weltoffenes, tolerantes und demokratisches Thüringen», schrieb Woidke. Aus seiner Sicht werde es nun darauf ankommen, in Thüringen über Parteigrenzen hinweg für Stabilität zu sorgen.

Der Linke-Politiker Bodo Ramelow wurde am Mittwoch zum neuen Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt. Der 64-jährige frühere Regierungschef erreichte im Landtag im dritten Wahlgang die erforderliche einfache Mehrheit. Anschließend wurde er vereidigt.

Ramelow war zuvor in zwei Wahlgängen an der nötigen absoluten Mehrheit gescheitert - wie auch sein Kontrahent, der Thüringer AfD-Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke. Dieser war zum dritten Wahlgang nicht mehr angetreten.