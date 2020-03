Klimaforscher: Faire CO2-Bepreisung nächster Schritt

Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) sieht mit Blick auf das EU-Klimagesetz faire Preise auf CO2-Emissionen als nächsten Schritt. «Aus ökonomischer Sicht ist eine klug gemachte und umfassende CO2-Bepreisung die effizienteste und sozial gerechte Maßnahme für eine sichere Klimazukunft», teilte PIK-Direktor Ottmar Edenhofer am Mittwoch mit.

Der Entwurf eines europäischen Klimagesetzes, den die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel vorstellen wollte, sei ein «Schritt in die richtige Richtung». Es genüge jedoch nicht, die richtigen Ziele zu setzen. «Wir brauchen klar definierte Wege und kurzfristige Einstiegspunkte, um die Ziele tatsächlich zu erreichen», betonte Edenhofer. Die EU sollte das jetzt angehen, wenn sie den Ausstoß von Treibhausgasen substanziell senken wolle.