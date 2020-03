Coronavirus: Nonnemacher warnt vor übertriebener Angst

Brandenburg hat die erste nachgewiesene Coronavirus-Infektion - Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) warnt aber vor «übertriebenen Ängsten». Viele Menschen machten sich wegen des Coronavirus Sorgen, sagte Nonnemacher in Potsdam. Man müsse zwar mit weiteren Fällen rechnen, erklärte sie, aber betonte auch: «Wir sollten uns vor Augen halten, dass die allermeisten Corona-Infektionen in Deutschland derzeit relativ unproblematisch verlaufen.»

© dpa

Der neuartige Erreger Sars-CoV-2 war am Montag bei einem 51-jährigen Mann aus Hohen Neuendorf (Landkreis Oberhavel) festgestellt worden. Der Mann war mit seiner Frau sowie einem befreundeten Ehepaar aus Berlin am Freitag aus Südtirol vom Skiurlaub zurückgekehrt, am Sonntag zeigten sich bei ihm die ersten grippalen Symptome wie Fieber und Husten. Er wurde am Montag «häuslich isoliert».

Der Landkreis Oberhavel versucht nun eine Ausbreitung des Virus verhindern. Menschen, mit denen der 51-Jährige in den vergangenen Tagen in Kontakt gewesen ist, will das Gesundheitsamt ausfindig machen. «Ziel ist es, die Infektionskette schnellstmöglich zu unterbrechen», sagte Amtsarzt Christian Schulze. Dem Mann gehe es «den Umständen entsprechend gut».

Insgesamt sechs Personen des Pflegepersonals, mit denen der Infizierte in den Kliniken unmittelbaren Kontakt gehabt habe, wurden dem Amtsarzt zufolge umgehend isoliert. Häusliche Quarantäne sei für sie ebenso angeordnet worden wie für die Ehefrau des Mannes, berichtete der Amtsarzt. Auch die Mitreisenden befänden sich in Isolation. Man könne derzeit noch nicht sagen, wie viele Personen mit ihm in Kontakt waren.

Der Landkreis riet «aus Gründen der Vorsorge» dazu, «Großveranstaltungen internationaler oder überregionaler Art mit mehr als 500 Teilnehmern» aktuell nicht durchzuführen. Die Entscheidung darüber liege bei den Veranstaltern.

Der Landkreis richtete ein Infotelefon ein. «Aktuell gibt es ein sehr hohes Anruferaufkommen», hieß es. Menschen sollten daher ihre Fragen auch per E-Mail stellen. Am Dienstag gab es demnach rund 120 Anrufe.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gab es bis Dienstagvormittag 45 Verdachtsfälle: Neben der nachgewiesenen Infektion waren 40 Tests negativ, vier Ergebnisse stehen noch aus.