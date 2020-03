Energieunternehmen Leag prüft Stellenstreichungen

Das Energieunternehmen Leag überarbeitet mit dem Kohleausstieg sein Revierkonzept und prüft auch einen Stellenabbau. Hintergrund seien die derzeit schwierigen Marktbedingungen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. In den ersten beiden Monaten des aktuellen Geschäftsjahres hätten etwa die milde Witterung, das Coronavirus, die Weltwirtschaft, die Gaspreise und die bisher höchste Einspeisung von Windstrom das Ergebnis des Unternehmens belastet. Genaue Zahlen nannte die Leag nicht. Man werde eine Personalanpassung sozialverträglich gestalten.

In einer eine Videobotschaft von Vorstandschef Helmar Rendez an die Beschäftigten ist von «schmerzhaften Entscheidungen» und einer Verschlankung der Verwaltungsbereiche die Rede. Das Unternehmen müsse den «Fuß auf die Bremse drücken», was die Ausgaben angehe.