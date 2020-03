Mit sechs Haftbefehlen gesucht: 37-Jähriger in Bus gefasst

Polizisten haben auf der Autobahn 12 an der Anschlussstelle Frankfurt (Oder) einen 37-Jährigen festgenommen, der mit sechs Haftbefehlen gesucht worden ist. Beamte hatten am Montag einen Reisebus kontrolliert, in dem auch der 37-Jährige saß, wie die Bundespolizeiinspektion Frankfurt (Oder) am Dienstag mitteilte. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaften Berlin und Bonn gegen ihn insgesamt sechs Haftbefehle wegen Diebstahls, Diebstahls mit Waffen sowie Banden- und Wohnungseinbruchsdiebstahls erlassen hatten. Nach Angaben der Polizei wurde er in ein Brandenburger Gefängnis gebracht. Dort soll er demnach seine noch offenen Freiheitsstrafen von insgesamt 267 Tagen verbüßen.

© dpa