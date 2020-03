Jury wählt schönste sorbische Ostereier aus

Die schönsten sorbischen Ostereier des Jahres 2020 sind fachkundig ausgewählt. Wie der Bund Lausitzer Sorben (Domowina) am Dienstag mitteilte, sollen sie zu Beginn des Ostereiermarktes an diesem Wochenende im Haus der Sorben in Bautzen präsentiert werden. Die kleinen Kunstwerke waren nicht nur aus der Lausitz eingereicht worden, sondern auch aus Berlin, Hessen, Thüringen und Baden-Württemberg.

Sorbische Ostereier werden in vier verschiedenen Techniken gefertigt. Besonders populär ist die Kratztechnik. Dabei werden die Eier eingefärbt und dann mit einem spitzen Gegenstand bearbeitet. Die Wachs-Batik-Technik ist besonders aufwendig. Hier wird meist mit einer Gänsefeder heißes Wachs auf das weiße Ei aufgetragen, später kommt es in ein Farbbad.

Die Wachs-Bossier-Technik gilt als jüngste der vier Varianten. Auch hier wird Wachs aufgetragen, anstelle des späteren Färbens verwendet man aber verschiedenfarbiges Wachs. Die Ätztechnik ist als sehr altes Verfahren kaum noch gebräuchlich. Denn man benötigt ein ätzendes Mittel, mit dessen Hilfe die Farbe auf dem Ei gebleicht wird.