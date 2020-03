Tropical Islands: Coronavirus-Test 90 Mal negativ

Die Tests auf das neuartige Coronavirus sind bei 90 Mitarbeitern des Erlebnisbads Tropical Islands negativ ausgefallen. Dem Landkreis Dahme-Spreewald lagen bis Montagnachmittag 90 von 104 Testergebnissen vor, wie das Landratsamt in Lübben mitteilte. «Es ist vor allem für die Mitarbeiter von Tropical Islands beruhigend (...)», sagte Gesundheitsdezernent Carsten Saß. Die weiteren Testergebnisse sollten demnächst erwartet werden.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass sich ein Coronavirus-Infizierter aus Nordrhein-Westfalen in dem Freizeitresort in Krausnick-Groß aufgehalten habe. Für andere Gäste gab es Entwarnung: Der Mann hatte demnach keinen engeren Kontakt zu Besuchern. Näheren Kontakt habe es indessen zu Mitarbeitern gegeben, etwa bei der Essensausgabe.