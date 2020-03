Verbotenes Autorennen: Autos beschlagnahmt

Nach dem Verdacht eines illegalen Autorennens in Ahrensfelde (Barnim) hat die Polizei von zwei 23 und 34 Jahre alten Männern die Führerscheine eingezogen und die Autos beschlagnahmt. Zwei Autofahrer waren am späten Sonntagabend aufgefallen, weil sie mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren, wie die Polizeidirektion Ost am Montag mitteilte. Zudem wechselten sie mehrfach die Spuren, ließen die Reifen quietschen und die Motoren aufheulen. Die Geschwindigkeitsmessung ergab 136 Kilometer je Stunde. Gegen die Fahrer wird wegen des Vorwurfs des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

