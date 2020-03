Bundesamt erwartet mehr Alleinlebende in Brandenburg

Rund jeder vierte Brandenburger wird nach einer Vorausberechnung in 20 Jahren alleine wohnen. Die Zahl der Einpersonenhaushalte werde in Brandenburg von 485 000 im Jahr 2018 auf 546 000 im Jahr 2040 steigen, teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit. Damit werden nach Angaben des Bundesamtes voraussichtlich 42,8 Prozent der Brandenburger Privathaushalte von allein lebenden Menschen bewohnt - im Jahr 2018 waren es noch 38,6 Prozent.

Der Trend, dass immer weniger Menschen zusammenlebten, habe sich wegen mehr Eheschließungen, Geburten und Zuwanderungen zwar abgeschwächt, so die Statistiker. Die Zahl der Mehrpersonenhaushalte nehme aber schon allein deshalb tendenziell weiter ab, weil die Bevölkerung älter werde.

2018 gab es den Angaben zufolge 485 000 Zweipersonenhaushalte in Brandenburg. Diese Zahl werde bis 2032 leicht ansteigen und dann wieder absinken. 2040 wird es der Vorausberechnung zufolge 3,3 Prozent weniger Drei-Personen-Haushalte geben als noch 2018.

Die stärkste Zunahme bei der Zahl der Haushalte erwartet das Bundesamt in Baden-Württemberg und Bayern, den stärksten Rückgang in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Grund seien regionale Unterschiede wie etwa die erwartete Zu- oder Abnahme der Bevölkerung.