Polizei: Mehrere Menschen an Verbrechen in Cottbus beteiligt

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 31-Jährigen in Cottbus geht die Polizei von mehreren Beteiligten an dem Verbrechen aus. Zudem gibt es übereinstimmende Medienberichte, wonach es sich bei dem Opfer um einen Mann mit Verbindungen zum Rocker- und Türstehermilieu handeln soll. Weder Staatsanwaltschaft noch Polizei wollten sich auf Nachfrage aber dazu äußern. Der Sprecher des Brandenburger Innenministeriums wollte zu dem Fall aus ermittlungstaktischen Gründen nichts sagen.

Der Mann war am Sonntagabend in der Innenstadt an seinen schweren Verletzungen gestorben. Seine Identität ist der Polizei inzwischen bekannt. «Der Verstorbene stammte aus der Region um Cottbus», sagte ein Sprecher. Wer die Täter waren, sei bislang nicht bekannt. Demnach stehe jedoch fest, dass mehrere Personen an der Tat beteiligt waren. Über den Tathergang, das Motiv und die Waffe wollte der Polizeisprecher keine Informationen bekannt geben.