Störenfried: Von der Rettungsstelle in die Zelle

Gleich mehrfach zog es einen Mann am frühen Samstagmorgen in die Rettungsstelle des Krankenhauses Rüdersdorf (Landkreis Märkisch-Oderland). «Was sein konkretes Anliegen war, ist unbekannt», teilte die Polizeidirektion Ost am Sonntag mit. Ein medizinisches Problem sei es jedenfalls nicht gewesen. «Fest stand jedoch, dass er den Dienstbetrieb des Krankenhauses störte.» Aufforderungen zum Verlassen des Gebäudes habe er ignoriert - «letztendlich endete sein Aufenthalt in der warmen Zelle der Polizeiinspektion». Ein Atemalkoholtest ergab 2,61 Promille.