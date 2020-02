Landtags-Gesundheitsausschuss will Sondersitzung zu Corona

Angesichts der Dynamik bei der aktuellen Lage bei Coronavirus-Fällen in Deutschland hat der Gesundheitsausschuss im Brandenburger Landtag eine Sondersitzung in der kommenden Woche beantragt. «Nach derzeitigen Meldungen müssen wir auch in Brandenburg fast täglich mit einem Ausbruch rechnen», sagte Ausschussvorsitzender Björn Lüttmann (SPD) am Donnerstag. Hinter den Kulissen seien auch schon viele Vorbereitungen gelaufen. Landkreise hätten mit den Gesundheitsämtern und Krankenhäusern schon Szenarien aufgebaut. «Die Krankenhäuser sollten mittlerweile vorbereitet sein», sagte Lüttmann.

Der Lüttmann wandte sich gegen eine Verharmlosung der Erkrankung. Aber Angst sei ein schlechter Ratgeber. «Man sollte aber alle Vorkehrungen treffen, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren.»