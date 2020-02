Umfrage: SPD trotz Einbußen stärkste Kraft, Minus für AfD

Die SPD bleibt in Brandenburg 100 Tage nach dem Start der Kenia-Koalition einer neuen Umfrage zufolge stärkste Partei - trotz Verlusten. Sie kommt auf 22 Prozent, das sind 4,2 Prozentpunkte weniger als bei der Landtagswahl am 1. September, wie eine Befragung des Instituts Forsa für die «Märkische Allgemeine» ergab, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Die AfD ist mit 18 Prozent wieder zweitstärkste Kraft, verliert aber 5,5 Punkte. Die CDU erreicht 14 Prozent, das sind 1,6 Punkte weniger als bei der Wahl. Damit läge die Brandenburger CDU nur noch auf Platz fünf. Linke und Grüne können auf 15 Prozent zulegen, die Freien Wähler auf 7 Prozent.

