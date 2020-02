Coronavirus: Brandenburg ist auf den Ernstfall vorbereitet

Nach der weiteren Ausbreitung des Coronavirus ist ein Ausbruch der Infektion auch in Brandenburg möglich - das Gesundheitsministerium sieht das Land für den Ernstfall vorbereitet. «Wir stehen in engem Kontakt zum Robert Koch-Instituts, zum Bundesgesundheitsministerium und zu anderen Bundesländern», teilte ein Sprecher des Ministeriums am Mittwoch mit. Auch das Ernst von Bergmann Klinikum in Potsdam ist nach eigenen Angaben gerüstet. «Wir sind sehr gewohnt im Umgang mit hochinfektiösen Patienten, die Prozesse sind eingespielt, die Routine ist da», sagte Sprecherin Damaris Hunsmann.