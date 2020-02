Beelitzer Spargel lässt nicht mehr lange auf sich warten

Die Brandenburger Spargelbauern bereiten sich angesichts der bislang milden Temperaturen auf die Ernte vor. Doch frühestens zum 21. März 2020 könnten die ersten Stangen gestochen werden, sagte Jürgen Jakobs, Vorsitzender des Beelitzer Spargelvereins, auf Anfrage. «Vorausgesetzt das Wetter spielt weiter mit, und es bleibt mild.»

In Beelitz wächst Spargel auf 1700 Hektar - die Region ist damit Brandenburgs größtes Spargelanbaugebiet. Derzeit herrschten in den Dämmen unter den Folien Temperaturen um 5 bis 6 Grad, sagte Jakobs. Erst wenn die Werte ihm zufolge auf 12 bis 13 Grad steigen, beginnt der Spargel regelrecht zu «schießen». Zu Ostern werde es auf jeden Fall Beelitzer Spargel geben. Spargel ist das erste Gemüse des Jahres. Die Saison endet traditionell am 24. Juni.