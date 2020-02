Approbationsproblem: Polen und Brandenburg hoffen auf Lösung

Bei dem Problem der noch offenen Approbationen junger Mediziner, die in Stettin studiert haben, bemühen sich Polen und Brandenburg weiter um eine Lösung. Das polnische Gesundheitsministerium hat jedoch unterdessen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur angekündigt, dass es einem der Vorschläge aus Brandenburg eine Absage erteile.

Es plane nicht die Abschaffung der in eine EU-Richtlinie aufgenommenen zwei Zusätze, teilte das Ministerium in Warschau mit. Danach müssen Mediziner, die in Polen studiert haben, vor der Zulassung ein 13-monatiges Praktikum und eine Prüfung in polnischem Medizinrecht vorweisen. Darüber sei bereits der deutsche Gesundheitsminister bei seinem Besuch in Polen informiert worden, hieß es.