Schmuddelwetter in Berlin und Brandenburg

In Berlin und Brandenburg wird es in den kommenden Tagen ungemütlich: Dichte Wolken, Regen, Schneeregen sowie Wind- und Sturmböen kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis Donnerstag an. Besseres Wetter werde erst am Freitag erwartet.

An diesem Dienstag soll es laut DWD zunächst viele Wolken und örtliche Schauer geben. In der Nordhälfte Brandenburgs lockert es sich im Laufe des Vormittags auf und die Schauer klingen ab, im Süden wird es erst ab den Nachmittagsstunden zunehmend trocken. Zudem rechnen die Meteorologen mit mäßigem Südwestwind mit Windböen bis 60 Kilometern pro Stunde, in Nordbrandenburg sogar mit Sturmböen zwischen 75 und 85 Kilometern pro Stunde. Die Temperaturen klettern auf zehn bis zwölf Grad.

Für Mittwoch kündigen die Wetterexperten eine dichte Wolkendecke, sowie mancherorts Regen-, Schneeregen- oder Schneeschauer an. Die Höchstwerte liegen dann nur bei maximal sechs Grad. Nach Angaben des DWD wird es in der Nacht zu Donnerstag zeitweise wieder Schneeregen oder sogar Schnee mit entsprechender Glättegefahr geben. Tagsüber ändert sich die Wetterlage bei vier bis sieben Grad kaum.

Erst am Freitag soll sich das Wetter in Berlin und Brandenburg bessern: Ab den Mittagstunden kann es sonnig werden, mit Niederschlag sei nicht zu rechnen. Die Maximalwerte steigen auf sechs bis acht Grad.