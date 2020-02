Linke gedenkt bei Landesparteitag der Opfer von Hanau

Die Brandenburger Linke hat bei ihrem Landesparteitag in Templin eine Schweigeminute für die Opfer des Anschlags von Hanau eingelegt. Die rund 100 Delegierten erhoben sich dafür am Samstag von ihren Plätzen. Landtagsfraktionschef Sebastian Walter sagte im Anschluss, es sei wichtig, «dass von diesem Parteitag auch das Signal der Solidarität ausgeht». Ein Deutscher hatte am Mittwoch in Hanau in Hessen neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Er hatte nach bisherigen Erkenntnissen eine rassistische Gesinnung und war psychisch krank.

Die Linke wollte in Templin eine neue Landesspitze wählen und inhaltliche Weichen stellen. Bei der Landtagswahl 2019 war die Partei auf 10,7 Prozent abgesackt, sie ist seit November nicht mehr in der Regierung. Die bisherige Linke-Landeschefin Diana Golze verabschiedete sich nach rund zwei Jahren. Sie rief die Partei dazu auf, Verantwortung zu tragen und zu Solidarität zurückzufinden. «Nur einen neuen Landesvorstand zu wählen, wird uns nicht helfen», sagte die frühere Gesundheitsministerin.

Die Co-Landesvorsitzende Anja Mayer kandidiert wieder, neu bewirbt sich Katharina Slanina. Mayer sagte dem «Nordkurier» (Samstag) mit Blick auf die Situation in Thüringen, die CDU müsse sich entscheiden, «ob sie im Lager der Solidarität ist oder ob sie nach rechts hin offen ist». Die CDU Thüringen will trotz Kooperationsverbots mit der Linken einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung für begrenzte Zeit zu Mehrheiten verhelfen. Sie hatte Anfang Februar mit AfD und FDP den FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum Regierungschef gewählt, der inzwischen zurücktrat.

Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) riet der Brandenburger Linken: «Geht ins Land hinaus!» und «Traut Euch was zu!». Er empfahl eine engere Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg und nannte bessere Verkehrsverbindungen als Beispiel. Die Linke war in Berlin von 2011 bis 2016 in der Opposition.