Stübgen: Zusätzliche Sicherheitskräfte in Bereitschaft

Nach dem Terroranschlag von Hanau ist in Brandenburg die Einsatzfähigkeit der Sicherheitskräfte sofort verstärkt worden. «Das heißt: Zusätzliche Einsatzkräfte wurden bis auf weiteres in Bereitschaft versetzt», sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Freitag auf Anfrage. Nach aktuellem Kenntnisstand gebe es keine Bezüge der Tat nach Brandenburg. Es herrsche aber eine erhöhte Sensibilität bei den Sicherheitskräften.

Ein 43-Jähriger Deutscher hatte in der Nacht zu Donnerstag zehn Menschen und sich selbst erschossen. Die Tat ist laut Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) der «dritte rechtsterroristische Anschlag» in wenigen Monaten in Deutschland.

Brandenburg sei im Bereich des Rechtsextremismus von jeher besonders wachsam, sagte Stübgen. Schon die letzte Landesregierung habe im vergangenen Jahr zusätzliche Maßnahmen eingeleitet. Der Verfassungsschutz sei personell verstärkt und gesetzlich mit besseren Einsatzmöglichkeiten versehen worden. «Diesen Kurs setzen wir konsequent fort», sagte der Innenminister.