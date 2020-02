Weiterhin kräftiger Wind in Berlin und Brandenburg

In Berlin und Brandenburg bleibt es am Mittwoch windig. Ab dem Vormittag sind vor allem in der Westhälfte Brandenburgs und in der Hauptstadt Windböen zwischen 50 und 60 Kilometern pro Stunde möglich, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Gebietsweise kann es bei Höchstwerten zwischen 6 und 8 Grad auch Regen geben, in Schauernähe kann der Wind den Meteorologen bis zu 70 Stundenkilometer erreichen.

Am Donnerstag soll der Wind dann nachlassen. Am frühen Morgen besteht den Angaben zufolge vor allem im Süden Brandenburgs Glättegefahr. Bei Höchsttemperaturen zwischen 6 und 8 Grad werde es tagsüber stark bewölkt, hieß es. Vielerorts kann es zeitweise regnen.