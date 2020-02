Landesregierung will mit fünf Koordinatoren Regionen stärken

Die Landesregierung Brandenburg will mit fünf Koordinatoren und weiteren Mitarbeitern vor Ort die Regionen im Land stärken. Wichtige Projekte in den Städten und Gemeinden sollen herausgegriffen und unterstützt, Partner miteinander vernetzt werden, sagte die Chefin der Staatskanzlei, Kathrin Schneider (SPD), am Dienstag in Potsdam. Eine entsprechendes Konzeptionspapier hatte Schneider zuvor im Kabinett vorgestellt. Unter anderem ginge es um Projekte in den Bereichen Mobilität, Wohnen, soziale Infrastruktur und Klimaschutz.

Die fünf sogenannten Planungsgemeinschaften bilden Havelland-Fläming, Lausitz-Spreewald, Oderland-Spree, Prignitz-Oberhavel und Uckermark-Barnim. «Sie reichen wie Tortenstücke jeweils von der Landesgrenze zu Berlin über das gesamte Land bis zu den äußeren Grenzen Brandenburgs», so Schneider. Damit habe man ganz Brandenburg im Blick für eine «Strukturpolitik aus einem Guss».

Dabei soll auch die Zusammenarbeit mit Berlin verstärkt werden. So könnten beispielsweise Firmen, die sich am Technologiestandort Berlin-Adlershof ansiedeln möchten und dort keinen Platz mehr hätten, auf den «Innovationskorridor» nach Brandenburg ausweichen. Am 31. März treffen sich die beiden Landesregierungen, um über Eckpunkte der Regionenförderung zu beraten.

Auf den Einsatz der Koordinatoren hatten sich CDU, SPD und Grüne im Koalitionsvertrag geeinigt. Sie sollen als Ansprechperson vor Ort «den kurzen Draht zur Landesverwaltung halten und übernehmen die Aufgabe der Koordination zwischen der Planungsregion und Landesregierung», heißt es in dem Papier.

Geplant ist der Einsatz der fünf Regionalkoordinatoren und jeweils eines Referenten sowie eines Sachbearbeiters vor Ort. Derzeit sind die Stellen aber noch unbesetzt. Die Haushaltsmittel für alle Koordinatoren habe das Kabinett am vergangenen Dienstag mit dem Entwurf zum Nachtragshaushalt 2020 beschlossen. Insgesamt sollen dafür nach Angaben der Staatskanzlei 2,7 Millionen Euro bereitgestellt werden. Über das Finanzpapier muss aber noch der Landtag abschließend beraten. Parallel zu den Beratungen sollen die Besetzungsverfahren für die Stellen angegangen werden und bis zum Sommer abgeschlossen sein, sagte Schneider.