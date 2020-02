Weltkriegsbombe in Oranienburg wird am Mittag gesprengt

Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll am (heutigen) Dienstagmittag in Oranienburg gesprengt werden. Der 150 Kilogramm schwere Blindgänger amerikanischen Typs besitzt zwei Zünder, von denen jedoch nur einer entschärft werden konnte, wie Stadt-Sprecherin Eike-Kristin Fehlauer sagte. Gegen 12.00 Uhr sollten die Bombe sowie 17 Granaten in vier Intervallen gesprengt werden. Fehlauer ging davon aus, dass der Sperrbereich gegen 13.00 Uhr wieder freigegeben werden kann.

© dpa

Seit dem Morgen galt rund um den Fundort im Wald in der Nähe des Gewerbegebiets Nord ein Sperrbereich, 33 Menschen und 40 Gewerbebetriebe waren betroffen. Der Bereich wurde nach Angaben von Fehlauer unter anderem mit einer Drohne kontrolliert und schon nach etwa einer halben Stunde freigegeben.

Die Bombe war durch den Hinweis eines Bürgers vor gut einer Woche gefunden worden, wie Fehlauer sagte. Ihm war eine verdächtige Stelle im Wald aufgefallen, die daraufhin sofort untersucht wurde.

In Oranienburg wird immer wieder Altmunition entdeckt. Seit dem Jahr 1991 wurden schon mehr als 200 Bomben gefunden und unschädlich gemacht. Die Stadt war im Zweiten Weltkrieg stark bombardiert worden, weil es dort mehrere Rüstungsbetriebe und chemische Industrie gab.